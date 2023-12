Minski-Programm bietet auch im neuen Jahr Kino-Highlights

Sich im neuen Jahr wieder mehr Zeit für Schönes nehmen? Ein guter Neujahrsvorsatz! Das Kinoprogramm des Minski – „Mittwochs ins Kino“ schafft an jedem Mittwochabend im Januar eine gute Möglichkeit dazu. Denn das Minski-Team präsentiert auch im Jahr 2024 wieder erstklassige Streifen. Die Filme sind jeweils mittwochs ab 20 Uhr in der „Schauburg“, Dierdorfer Straße 2 / Ecke Heddesdorfer Straße zu sehen.

Los geht es am 3. Januar mit „In voller Blüte“. Michael Caine glänzt darin als Kriegsveteran Bernie, der sich auf den Weg macht, dem D-Day-Jubiläum beizuwohnen, und tiefe Einblicke in seine Lebensgeschichte gewährt – ohne dem militärischen Hintergrund der Erzählung zu viel Raum zu geben.

Am 10. Januar widmet sich „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ in direkter und nüchterner Inszenierung einer streitbaren Frauenfigur. Der Film handelt von Bachmanns Hoffen auf Liebe und Respekt in der Literatur wie im Leben.

„Ein ganzes Leben“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robert Seethaler. Am 17. Januar zeigt das Minski das raue Alpendrama um einen Mann, der tief mit seiner Heimat verwurzelt und gezeichnet ist von Kriegsgefangenschaft.

„Dem Leben auf der Spur“ sind am 24. Januar ein Vater und sein ihm völlig entfremdeter Sohn. Gemeinsam sollen sie auf deren Wunsch die Asche der verstorbenen Frau und Mutter nach Irland bringen.

Am 31. Januar läuft dann das fesselnde und anspielungsreiche Mystery-Drama „Die Theorie von Allem“, in dem mehrere Physiker, eine Pianistin und ein Mordfall miteinander verstrickt werden.

Das Programmkino Minski wurde vielfach vom Land ausgezeichnet und ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Jugendamt, der Volkshochschule der Stadt Neuwied sowie den Filmtheaterbetrieben Weiler.Kinokarten können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.deerworben oder an der Abendkasse gekauft werden.