Gerade für ältere Menschen ist es schwierig, sich in der schnelllebigen digitalen Welt zurechtzufinden. Die vhs Neuwied bietet daher am Mittwoch, 9. November, um 14 Uhr einen Vortrag speziell für Senioren an. Die Veranstaltung gibt vielfältige Einblicke und schult wichtige Schlüsselkompetenzen im Umgang mit digitalen Medien. Die Themenschwerpunkte umfassen dabei unter anderem: Verarbeiten und Aufbewahren, Kommunizieren und Kooperieren, Schützen und sicheres Agieren.

Referent Florian Metzler wird die einzelnen Themen je nach Bedarf der Anwesenden vertiefen. Für Ausweisinhaber „Forum Aktive Ältere 2022“ ist der Vortag kostenfrei. Für alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird eine Gebühr von 6 € erhoben.

Veranstaltungsort ist die vhs Neuwied, Heddesdorfer Straße 33. Dort können sich Interessierte auch zur Veranstaltung anmelden oder weitere Informationen einholen. Auch telefonisch unter 02631-802 55-10 oder per E-Mail: anmeldung@vhs-neuwied.de ist dies möglich.