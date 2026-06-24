Sie setzen auf Schockmomente, augenblickliche Verunsicherung und absolute Ausnahmesituationen: Betrüger erschaffen häufig Szenarien, in denen einem lieben Menschen etwas Fürchterliches passiert ist und nur das eigene schnelle Eingreifen die Situation noch „retten“ kann. Dass die Forderungen, die in diesen Situationen gestellt werden, ganz schön abstrus sind und beim genaueren Nachdenken höchstverdächtig erscheinen, merken wir meistens erst dann, wenn es schon zu spät ist. Gerade ältere Menschen geraten immer wieder ins Visier der Täter. Neben dem finanziellen Schaden leidet häufig auch das persönliche Sicherheitsgefühl. Die gute Nachricht: Man kann sich schützen. Wie das möglich ist, darüber informiert der Senioren-Sicherheitsbeauftragte der Stadt Neuwied. Der von der Polizei geschulte Experte lädt am Donnerstag, 2. Juli, von 15 bis 17 Uhr zur Sprechstunde in den Stadtteiltreff der südöstlichen Innenstadt, Rheintalweg 14, ein.

Im Mittelpunkt der Beratung stehen unter anderem Betrugsformen wie Schockanrufe oder der Enkeltrick. Der Sicherheitsberater erläutert, wie Täter vorgehen, welche Warnsignale ernst zu nehmen sind und wie sich Betroffene im Ernstfall verhalten sollten. Auch Themen wie Haustürgeschäfte, unseriöse Gewinnmitteilungen oder problematische Vertragsabschlüsse werden angesprochen.

Die Beratung ist kostenlos und wird immer am ersten Donnerstag des Monats in den Räumlichkeiten des Stadtteilbüros durchgeführt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen finden Interessierte online unter www.neuwied.de/sfs. Aktuell werden weiterhin Neuwieder Senioren-Sicherheitsberater gesucht, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Interessierte wenden sich unter dem Stichwort „Sicherheitsberater für Senioren“ an Ordnungsamtsleiterin Carla Weßendarp, Tel. 02631/802 335, oder per E-Mail an ordnungsamt@neuwied.de.