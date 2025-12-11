Dieser Tage fand unter der Leitung der erfahrenen Trainerin Birgit Schlemper ein ganztägiger Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs für Frauen statt. Birgit Schlemper ist Psychologische Beraterin sowie Referentin für Gewaltprävention/Sozialkompete nz und langjährige Ju-Jutsu Trainerin.

Im Rahmen der Orange-The-World-Kampagne 2025 bot der Regionale Runde Tisch (RRT) gegen Gewalt gegen Frauen Koblenz diesen Kurs für Frauen aus Koblenz an. „Orange the world“ ist eine weltweite Kampagne der UN Women, die sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt. Die Farbe Orange steht dabei für Hoffnung, Mut und eine gewaltfreie Zukunft.

Den 11 Teilnehmerinnen wurden theoretische und praktische Techniken zur Selbstbehauptung, zur körperlichen Selbstverteidigung sowie Strategien zur Stärkung des Selbstbewusstseins vermittelt. Ziel der Veranstalterinnen war es, Frauen mehr Handlungssicherheit zu geben, um sich in unangenehmen oder bedrohlichen Situationen besser schützen zu können.

Die Teilnehmerinnen waren begeistert. Die Rückmeldung der Trainerin war ebenso positiv: „Es war eine gelungene Veranstaltung mit tollen, sehr motivierten Frauen.“

Kooperationspartnerinnen des Workshops waren die Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz und die Leitstelle Kriminalprävention des Landes Rheinland-Pfalz.