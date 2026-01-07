Lahnstein. Im Rahmen der „Orange the World“-Kampagne bieten die Gleichstellungsstelle des Rhein-Lahn-Kreises und das Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ) einen Selbstverteidigungskurs für Frauen an. Ziel des Angebots ist es, Frauen in ihrem Sicherheitsgefühl zu stärken und praktische Handlungsmöglichkeiten für den Alltag zu vermitteln.

Der Kurs findet am Samstag, 7. Februar 2026 von 10 bis 13 Uhr im Jugendkulturzentrum, Wilhelmstraße 59, in Lahnstein statt. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Das Angebot richtet sich an Frauen jeden Alters.

Neben grundlegenden Techniken der körperlichen Selbstverteidigung werden auch Aspekte der Prävention, Verhaltenstipps im öffentlichen Raum sowie der bewusste Einsatz von Körpersprache thematisiert. Unter dem Leitsatz „Nein heißt Nein“ lernen die Teilnehmerinnen, Grenzen klar zu setzen und selbstbewusst aufzutreten. Darüber hinaus werden einfache Hilfsmittel wie Bodyalarm oder Kubotan vorgestellt und deren Anwendung erklärt. Geleitet wird der Kurs von Wolfgang Dorr, einem erfahrenen und speziell geschulten Polizeibeamten aus Koblenz.

Die Veranstalterinnen betonen die gesellschaftliche Bedeutung des Angebots: Gewalt gegen Frauen sei weltweit eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen. Mit dem Kurs solle ein deutliches Zeichen gegen Gewalt gesetzt und die Selbstbestimmung von Frauen gestärkt werden.

Anmeldungen sind ab sofort über das JUKZ möglich. Ansprechpartnerin ist Nasti Houshmand (E-Mail: n.houshmand@lahnstein.de

, Telefon: 02621 914 602). Die Teilnehmerzahl ist auf 14 Personen begrenzt.

Bildunterzeile:

Am 7. Februar findet im JUKZ ein Selbstverteidigungskurs für Frauen statt. (Foto: Nasstaran Houshmand / Stadtverwaltung Lahnstein)