Praktische Techniken und theoretische Impulse für mehr Sicherheit im Alltag

Lahnstein. Im Rahmen der Orange-The-World-Kampagne 2025 findet am 22. November 2025 von 10:00 bis 16:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Jugendkulturzentrums Lahnstein ein Kurs zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen jeden Alters statt.

Unter dem Motto „Stark. Selbstbewusst. Sicher.“ lernen die Teilnehmerinnen theoretische und praktische Techniken, um sich in bedrohlichen Situationen besser behaupten und schützen zu können. Sie lernen, wie sie Distanzüberschreitungen begegnen, ihre Stimme wirkungsvoll einsetzen, verbale Angriffe abwehren und körperlichen Übergriffen entgegentreten können. Zudem geht es um Strategien, bedrohliche Situationen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Ziel des Kurses ist es, das Selbstbewusstsein zu stärken und Frauen Handlungssicherheit in unangenehmen oder gefährlichen Situationen zu geben.

Die Teilnahmegebühr für den ganztägigen Kurs beträgt 15,00 inklusive Getränke, Snacks und ein Mittagessen. Da die Zahl der Teilnehmerinnen auf 14 Frauen begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Kooperationspartner des Workshops sind die Gleichstellung des Rhein-Lahn-Kreises, die Schwangerenberatungsstelle der regionalen Diakonie in Hessen und Nassau gGmbH, die Katholische Schwangerschaftsberatung des Caritasverbandes Westerwald-Rhein-Lahn e. V., die Beratungsstelle für Schwangere von Frauenwürde Rhein-Lahn e.V. zusammen mit dem JUKZ.

Anmelden können sich Interessierte beim Jugendkulturzentrum Lahnstein unter der E-Mail-Adresse n.houshmand@lahnstein.de, persönlich in der Wilhelmstraße 59 in Lahnstein oder telefonisch unter 02621 914-602.

Bildunterzeilen:

Der Kurs findet im Jugendkulturzentrum Lahnstein statt. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)