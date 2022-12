Am vergangenen Samstagabend empfingen die Vallendarer Löwen die abstiegsbedrohte HSG Worms zum letzten Heimspiel in diesem Jahr. Auf Vallendarer Seite vermisste man neben den Langzeitverletzten schmerzlich Rückraumspieler Marvin Buch und Torhüter Marcel Schenk, sodass man mit einem sehr dünnen Kader ins Spiel ging.

Doch Trainer Veit Waldgenbach fand vor dem Spiel die richtigen Worte. Hochkonzentriert gingen die Jungs vom HVV in die Partie und konnten sich so schnell absetzen. Gefußt auf einer wieder mal hervorragenden Abwehrleistung mit einem gut aufgelegten Schlussmann Nils Lorenz konnte man sich, ohne ein einziges Gegentor zu kassieren, in der 11. Minute auf 8:0 absetzen.

Nach Ballgewinnen wurde das Tempospiel über den schnellen Linksaußen Melvin Wheaton forciert, der seine Konterchancen sicher nutze. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit fanden die Vallendarer Löwen immer wieder gute Lösungen gegen die defensive Deckung der Gäste, sodass man den Vorsprung weiter ausbaute und mit einer hochverdienten 18:7-Führung in die Halbzeit ging.

Trainer Veit Waldgenbach warnte seine Mannschaft in der Halbzeit, nicht nachzulassen und weiter eine hohe Spieldisziplin zu wahren. So kamen die Jungs vom HVV auch gut aus der Halbzeit und stellten in der 35. Minute auf 22:9. Dies sah Gästetrainer Marco Tremmel zur Folge, die beiden starken Rückraumakteure Kai Lißmann und Kalani Schmidt mannzudecken.

Doch auch dies brachte die Waldgenbach-Sieben nicht aus dem Konzept. Der junge Fynn Corcilius ging immer wieder temporeich in die Tiefe und sorgte so mit eigenen Toren oder herausgeholten Siebenmetern für Entlastung. Zusätzlich ergaben sich dadurch Lücken für den eingewechselten Rechtsaußen Leo Fischer, der diese mehrfach eiskalt in Tore ummünzte.

Die Vallendarer Löwen konnten die Führung weiter ausbauen und holten sich am Ende einen abgeklärten und verdienten 34:20-Heimsieg. Nach 13 Spielen steht man nun mit 18:8-Punkten auf dem 4. Tabellenplatz und kann mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden sein.

Stimmen zum Spiel

Trainer Veit Waldgenbach: „Trotz des personellen Aderlasses haben wir heute ein überragendes Spiel gezeigt. Wieder einmal hat unsere außerordentliche gute Abwehrleistung die Grundlage für den Sieg gebildet. Alle Spieler waren torgefährlich und so sind wir aktuell schwer ausrechenbar.“

Kapitän Oli Lohner: „Von Beginn an haben wir heute keine Zweifel aufkommen lassen, wer die Platte als Sieger verlässt. Mit dem sechsten Sieg in Folge haben wir unsere Serie ausgebaut und wollen nun am kommenden Wochenende in Dansenberg nachlegen.“

Am kommenden Samstag, 17.12.2022 um 16:30 Uhr bestreiten die Jungs vom HVV dann das letzte Auswärtsspiel des Jahres bei TuS KL-Dansenberg. Busabfahrt ist am Samstag um 12:30 Uhr, unser Team freut sich auf zahlreiche Unterstützung aus der Heimat.

Es spielten für den HVV: Lorenz, Rascop (beide im Tor), Lohner (3), Schaub, Schmidt (9/2), Stein, Ramaj (1), Schüller, Lißmann (5), Wheaton (8), Corcilius (3), Fischer (5).