Eine neue Kooperation zwischen der vhs Neuwied und der BBS Alice Salomon Linz/Neuwied ist das Online-Erasmus-Projekt „Italienisch für Praktikanten“ in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Pädagogik und Gastronomie. Für das zweite Halbjahr – eine Dozentin oder ein Dozent werden momentan gesucht – ist zudem eine Projektvariante Französisch geplant.

„Scusi, dov’è la stazione?“ –„Entschuldigen Sie, wo ist der Bahnhof?“ Sprache ist nicht nur Mittel zur Verständigung, sondern auch Schlüssel zu anderen Lebenseinstellungen und Kulturen, mit ihr ist gelingender Austausch möglich. Sprachkompetenzen bringen Menschen zudem auch beruflich weiter. Seit 2015 nimmt daher die Alice-Salomon-Schule in Linz mit ihren Auszubildenden erfolgreich am EU-Programm Erasmus plus teil. Sie ermöglicht auf diese Weise internationale Kontakte an europäischen Partnerschulen und Praktika in sozialen Einrichtungen oder in Betrieben weiterer Fachrichtungen.

Die vhs Neuwied arbeitet dabei eng mit der Berufsschule zusammen. Vhs-Dozentin Dr. Anne Irene Sirico-Brücker bereitet im Frühjahr die Italienisch-Anfänger im Onlinekurs auf ihre Praktika vor, die direkt im Anschluss im italienischen Vicenza stattfinden. Die Europäische Union unterstützt solche Projekte nach Kräften mit Fördermitteln. Teilnehmende bewerben sich an der BBS Alice Salomon und können in Vicenza praktische Erfahrungen in Gastronomie und Hotellerie, der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder im Gesundheits- und Pflegebereich sammeln.

Neben kulturellen und gastronomischen Attraktionen locken in der lebenswerten Region um Vicenza neben Venedig auch Berge, nämlich die Dolomiten, und Meer, die Adria. Die Berufsschule kooperiert mit der Bildungsagentur Eurocultura, die sich neben der Vermittlung der Praktika und Gastfamilien auch um ein Rahmenprogramm kümmert. Bildungsmaterialien werden den Teilnehmern und Dozenten gestellt und auch die interne Dozentenschulung wird gefördert.

Ansprechpartner für die Praktika der Auszubildenden ist Erasmus-plus-Koordinator der BBS Henning Becker: h.becker@bbs-linz.eu oder 02644 952 80. Für die Bewerbung von Fremdsprachendozenten ist Karolina Paus seitens der vhs Ansprechpartnerin: kpaus@vhs-neuwied.de oder telefonisch 02631 802 55 24.