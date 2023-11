Lahnstein. Passend zur steigenden Vorfreude auf die festliche Weihnachtszeit verspricht die Stadthalle Lahnstein am 01. Dezember Veranstaltungsort für ein ganz besonderes Ereignis zu werden: Whynot-Events präsentiert eine fesselnde Neuinszenierung des Klassikers „Scrooge – eine Weihnachtsgeschichte“ von Christian Berg und Michael Schanze für die ganze Familie. Das mitreißende Musical basiert auf Charles Dickens bekannten Meisterwerk der Weltliteratur.

In der Geschichte dreht sich alles um den geizigen, aber reichen Ebenezer Scrooge, der nichts für das bevorstehende Weihnachtsfest übrighat. Wie jedes Jahr schlägt er die Einladung seines Neffen aus, beschimpft seinen treuen Mitarbeiter und weigert sich beharrlich, den Bedürftigen eine Spende zukommen zu lassen. Sein Herz ist so kalt wie die Wintertemperaturen.

Doch in der Nacht vor Weihnachten erhält Scrooge unerwarteten Besuch von drei Geistern, die sein Leben für immer verändern werden. Diese Geister nehmen ihn mit auf eine Reise durch die Vergangenheit, die Gegenwart und schließlich in seine düstere Zukunft. Dabei wird ihm klar, dass sein bisheriges Verhalten ihn auf einen einsamen und traurigen Weg führt. Die Turmuhr schlägt Mitternacht, und in diesem magischen Moment wandelt sich Ebenezer Scrooge von einem Geizhals zum warmherzigen Menschenfreund.

Die Neuinszenierung dieses zeitlosen Stücks verspricht, Groß und Klein auf eine gefühlsgeladene Reise mitzunehmen und die Botschaft von Mitgefühl und Nächstenliebe zu vermitteln, die auch nach all den Jahren nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt hat.

Karten für „Scrooge – eine Weihnachtsgeschichte“ am 01. Dezember in der Stadthalle Lahnstein sind bereits an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional sowie online unter www.ticket-regional.de erhältlich.

Weitere Informationen zu verschiedenen Veranstaltungen in der Stadthalle und dem jeweiligen Kartenvorverkauf gibt es unter www.stadthalle-lahnstein.de.

(Fotos: Why Not – Events und Kommunikation UG)