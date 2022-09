Koblenz (ots) – Eine 18-jährige Frau aus Bendorf befuhr mit ihrem Pkw die L306 von Sayn nach Stromberg. Auf gerader Strecke kam sie aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw und ein Baum fingen dadurch Feuer, so dass die Feuerwehr vor Ort zum Einsatz kam. Die Fahrerin konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde mit schweren, aber nach ersten Einschätzungen nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug brannte vollkommen aus. Die L306 musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle von ca. 16.05 Uhr bis etwa 17.35 Uhr voll gesperrt werden.