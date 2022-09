Fiersbach/Kircheib (ots) – In dem Zeitraum zwischen Montag, dem 29.08.2022 11:00 Uhr und Dienstag, dem 30.08.2022 18:00 Uhr, wurde von einer Kuhweide an der K26, zwischen den Ortslagen Kircheib und Fiersbach, ein Weidestromgerät der Marke “Horizont Ranger B” entwendet. Potentielle Zeugen die Hinweise zur Tat machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.