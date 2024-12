Der Spielplatz im Mehrgenerationenpark in Boppard wird attraktiver gestaltet: Am Montag, 16. Dezember 2024, haben die Arbeiten zur Installation eines Sonnensegels über dem Sandspielbereich begonnen. Ein Fachunternehmen hat zunächst den Bereich ausgemessen, bevor mit den Erdarbeiten begonnen wird.

Für die Dauer der Arbeiten bleibt der betroffene Bereich des Spielplatzes gesperrt. Diese Maßnahme dient der Sicherheit der Besucherinnen und Besucher. Die Stadt bittet alle Spielplatznutzerinnen und -nutzer ausdrücklich darum, die Absperrungen unbedingt zu beachten.

Das Sonnensegel soll in den heißen Sommermonaten für dringend benötigten Schatten sorgen und spielenden Kinder im Sandspielbereich vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Stützen des Sonnensegels werden so positioniert, dass eine spätere Erweiterung in Richtung der nahegelegenen Wipptiere und Sitzgelegenheiten möglich ist.

Die Maßnahme wurde Ende Oktober 2024 vom Ortsbeirat Boppard beschlossen und wird aus den dafür vorgesehenen Haushaltsmitteln des Ortsbeirats finanziert. Ein weiterer vom Ortsbeirat Boppard angeregter Schritt zur Sicherheit der Kinder ist bereits umgesetzt: Der Zaun an der Wasserpumpe im Mehrgenerationenpark wurde um ein Element erweitert. Diese Maßnahme soll spielende Kinder davor schützen, unbeabsichtigt auf die angrenzende Straße zu laufen.

Ein Sonnensegel soll über dem Sandspielbereich auf unserem Foto für mehr Schatten in den Sommermonaten sorgen. Die Installationsarbeiten haben am Montag begonnen. Für die Dauer der Arbeiten bleibt dieser Spielplatzbereich gesperrt. Foto: Stadt Boppard/Denise Bergfeld