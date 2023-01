Am Donnerstagmorgen kam es gegen 07:00 Uhr in der Hauptstraße in Dernbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 14 – jähriges Mädchen schwere (keine lebensbedrohlichen) Verletzungen erlitt. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein 18 – jähriger PKW Fahrer die Hauptstraße und verlor infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er rutschte über die Gegenfahrspur auf den Bürgersteig, auf dem mehrere Kinder auf den Schulbus warteten. Hierbei ist ein Kind mit der linken Fahrzeugseite des PKW erfasst und zu Boden geschleudert worden. Nach einer notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle wurde das Mädchen in ein Krankenhaus transportiert.