Stadtbücherei für zwei Tage geschlossen

Lahnstein. Am 05. und 06. September bleibt die Stadtbücherei Lahnstein im Rahmen der Schulbuchausgabe für den Publikumsverkehr geschlossen.

An diesen beiden Tagen werden die Schulbücher für die Grundschulen, die in der Trägerschaft der Stadt Lahnstein sind, ausgegeben.

Die Ausgabe erfolgt am Montag, 05. September von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr an die Eltern der Kinder an den Grundschulen Schillerschule und Friedrichssegen.

Am Dienstag, 06. September werden die Bücher von 11.00 bis 12.00 Uhr an die Eltern der Erstklässler und von 14.00 bis 18.00 Uhr an die Eltern der 2. bis 4. Klassen der Grundschule Goetheschule verteilt.

Die Ausgabe erfolgt im 1. OG der Gymnasialstraße 10 in den Räumen der Stadtbücherei Lahnstein an alle Eltern, die an der Schulbuchausleihe Rheinland-Pfalz teilnehmen. Zur Abholung der Bücher ist das Mitbringen des Abholscheins notwendig.

Ist eine Abholung innerhalb des angegebenen Zeitraumes nicht möglich, kann ein Ersatztermin unter der Telefonnummer 02621 914292 oder per E-Mail an buecherei@lahnstein.de vereinbart werden.