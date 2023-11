Lahnstein. Eine Gruppe von Fünftklässlern der Freiherr-vom-Stein-Schule in Lahnstein machte kürzlich eine spannende Exkursion in die Kläranlage Lahnstein / Braubach, wo sie unter sachkundiger Führung Einblicke in den Prozess der Abwasserreinigung erhielt und lernte, wie das gebrauchte Wasser zu sauberem wird.

Die Kinder hatten die Möglichkeit, den gesamten Reinigungsprozess zu beobachten und staunten dabei über die verschiedenen Stufen der Abwasserbehandlung von Schneckenpumpwerk und Rechenanlage über Sandfang und Vorklärbecken bis hin zur biologischen Reinigung und der Nachklärung, nach der das geklärte Wasser in die Umwelt entlassen oder wiederverwendet wird.

Zahlreiche Nachfragen zeigten das große Interesse der Schülerinnen und Schüler. Sie erfuhren auch, wie sie selbst dazu beitragen können, die Gewässer sauber zu halten, indem sie beispielsweise keine schädlichen Stoffe in die Toilette spülen und den Müll ordnungsgemäß entsorgen.

Wer seine Schulkasse ebenfalls für eine Führung durch die Kläranlage anmelden möchte, kann sich telefonisch unter 02621 7032 oder per Mail an klaeranlage@lahnstein.de direkt an die Mitarbeiter in der Kläranlage wenden.

Die Führung begann am Schneckenpumpwerk. Hier wird das Rohabwasser durch die Schneckenpumpen hochgepumpt, damit es weiter im freien Gefälle durch die Anlage fließen kann. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)