In dieser Woche müssen aus Gründen der Verkehrssicherheit in den Grünanlagen am Schartwiesenweg in Lützel elf Bäume gefällt werden. Zusätzlich lässt der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auch rund ein Dutzend kleinere Gehölze entfernen, die nicht unter die Koblenzer Baumschutzsatzung fallen. Die Untere Naturschutzbehörde begleitet die Arbeiten.

Die Gehölze stehen auf dem Areal des künftigen Sport- und Motorikparks in Lützel.