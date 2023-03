Ab dem 15. März können sich Gründerinnen und Gründer für die Teilnahme am Förderprogramm „startup innovativ“ bewerben. Antragsberechtigt sind Startups mit innovativen Gründungsideen, die für ihr Geschäftsmodell verstärkt digitale Möglichkeiten nutzen, auch wenn sie selbst keine neuen Technologien entwickeln.

„Ich hoffe auf viele spannende Bewerbungen, die uns zeigen, wie innovativ, ideenstark und vielseitig die Gründerszene in Rheinland-Pfalz ist“, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt. „Trotz einer herausfordernden wirtschaftlichen Lage haben wir nach wie vor eine sehr starke Gründerszene im Land. Wir wollen, dass unsere Gründerinnen und Gründer eine gute Perspektive für ihr Geschäftsmodell haben. Die Angebote, Förderprogramme und Wettbewerbe des Landes sind dabei eine wertvolle Unterstützung für unsere Start-ups.“

Der Wettbewerb richtet sich an alle Gründerinnen und Gründer, die mit Hilfe digitaler Anwendungen innovative Geschäftsmodelle entwickeln wollen. Dabei können sie auch etablierte digitale Anwendungen als Basis nutzen. Eigene technologische Entwicklungen sind keine Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb. Es werden Gründungen bis zum dritten Jahr nach Unternehmensgründung mit mindestens 10.000 Euro und maximal 100.000 Euro gefördert. Die Bekanntgabe der geförderten Projekte erfolgt im Herbst 2023. Das Programm ist als Wettbewerb angelegt, so dass die Gründerinnen und Gründer die Auszeichnung auch zur Werbung nutzen können. Für die aktuelle Wettbewerbsrunde stehen mehr als 300.000 Euro zur Verfügung. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Mai 2023.

Bewerbungen unter: https://gruenden.rlp.de/de/startseite/startup-innovativ/

Quelle: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz