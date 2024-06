Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat im Rahmen einer Pressekonferenz gemeinsam mit Dehoga-Präsident Gereon Haumann, dem Betreiber des Hotel Papa Rhein, Jan Bolland, und neun Jugendlichen aus Ruanda ein Fachkräfte-Projekt für Hotel- und Gastronomieberufe vorgestellt. Neun Auszubildende befinden sich seit dem Sommer 2023 in Rheinland-Pfalz und machen derzeit eine dreijährige duale Ausbildung zum Hotelfachmann, Hotel- oder Restaurantfachfrau sowie Koch oder Köchin.

„Ruanda und Rheinland-Pfalz haben hier ein ganz tolles Projekt der wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf die Beine gestellt. Die jungen Menschen aus Ruanda erhalten in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit zur dualen Ausbildung sowie einer weiteren Anstellung im Betrieb. Damit tragen wir zur Fachkräftesicherung in rheinland-pfälzischen Unternehmen bei und sind Chancengeber für die jungen Menschen aus Ruanda. Mit einer abgeschlossenen dualen Ausbildung erhalten sie einen qualifizierten, international geschätzten Abschluss und damit eine wichtige Grundlage für ihre berufliche Zukunft“, sagte Schmitt.

„Wir freuen uns sehr über diese gute Partnerschaft und das tolle gemeinsame Fachkräfteprojekt. Das Ruanda-Projekt ist zu 100 Prozent nachahmenswert und ich möchte weitere Unternehmen motivieren, sich für solche Fachkräfteprojekte zu öffnen. Der Fachkräftemangel ist aller Orten spürbar. Unternehmen wie Politik müssen gleichermaßen aktiv werden. Gut, das wir das in Rheinland-Pfalz auch mit diesem Projekt bereits tun“, sagte Schmitt und dankte dem Hotel Papa Rhein, dem Dehoga sowie weiteren vier beteiligten Gastbetrieben. „Die Hotels und Restaurants und auch die neun Jugendliche gehen hier mutig voran und zeigen, wie gut das Projekt fruchtet und wie bereichernd es ist – für alle Beteiligten“, so Schmitt.

Die Ministerin hatte das Projekt im September 2023 während ihrer Wirtschaftsreise nach Ruanda besucht und mit den Ruandischen Partnern einen Letter of Intent (LOI) zur Vertiefung der wirtschaftlichen Kooperation zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda unterzeichnet. Der LOI legt den Fokus auf die berufliche Ausbildung, insbesondere im Handwerk, in der Industrie und im Hotel- und Gaststättengewerbe. Die Zusammenarbeit, koordiniert durch das Ministerium für Handel und Industrie von Ruanda (MINICOM) und das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau von Rheinland-Pfalz (MWVLW), umfasst die Einführung der Ausbildung in Deutschland für junge Menschen aus Ruanda sowie detaillierte Präsentationen der deutschen beruflichen Ausbildung in verschiedenen Branchen.

Der Dehoga Rheinland-Pfalz ist mit dem Projekt gestartet und setzt es in Rheinland-Pfalz mit seinen Mitgliedsbetrieben um. Die Handwerkskammern und die Industrie- und Handelskammern tragen diese Best-Practice-Beispiele nun ebenfalls in ihre Betriebe und möchten ähnliche Projekte auf den Weg bringen. Zwei Ausbildungsstellen in Handwerksbetrieben konnten bereits vermittelt werden. Für die oftmals kleineren Handwerksbetriebe ist das Projekt dennoch herausfordernd. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt ist erfreut, dass erste Betriebe mutig vorangehen.

Das Ruanda-Projekt sieht zunächst einen Deutschkurs in Ruanda vor bevor dann ein Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb abgeschlossen wird. Die Ausbildung dauert drei Jahre und es folgt eine zweijährige Anstellung im entsprechenden Betrieb.

Gereon Haumann, Präsident Dehoga:

„Wir freuen uns sehr mit unserem gemeinsamen Projekt ‚Ruanda 100‘ echte Pionierarbeit in der internationalen Ausbildung im rheinland-pfälzischen Gastgewerbe leisten zu können! Dabei haben wir uns als Arbeitgeberverband gerne intensiv eingebracht, um dieses besondere Ausbildungsprojekt gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium und mit unserem Partnerland Ruanda trotz aller Herausforderungen ans Laufen zu bringen! Ausbildung ist die beste Medizin gegen den Fachkräftemangel und das Gastgewerbe geradezu prädestiniert, international auszubilden, da wir seit vielen Jahren einen Anteil von über 25 Prozent Mitarbeitenden mit ausländischen Wurzeln in unseren Betrieben beschäftigen. Waren es im ersten Jahr neun Azubis so erwarten wir in wenigen Wochen für das neue Ausbildungsjahr bis zu 20 weitere Auszubildende aus Ruanda! Und zeitgleich starten wir in der WBS-Sprachschule in Kigali mit 30 Jugendlichen in den einjährigen Sprachkurs für den Ausbildungsstart im Sommer 2025!“

Jan Bolland, Inhaber des Hotel Papa Rhein:

„Alliance, Priscille und Augustin haben sich toll hier in Deutschland eingelebt und sind bereits ein wertvoller, von allen geschätzter Teil unseres Teams. Die Hotellerie lebt von Diversität, deshalb sehen wir unsere drei Azubis aus Ruanda als absolute Bereicherung für unseren Betrieb. Herausforderungen meistern wir gemeinsam, so dass einem erfolgreichen Absolvieren der Hotelfach-Ausbildung nichts im Wege steht.“

Patrick Bikorimana (Koch), Gutsschänke Holzmühle GbR, Osthofen:

„Meine Ausbildung gefällt mir super. Und ich danke DEHOGA für die Zusammenarbeit mit der ruandischen Regierung. Ich habe hier in Deutschland ein gutes Lernsystem gefunden, bei dem Schüler Theorie aus der Schule und Praxis aus dem Betrieb oder Unternehmen lernen können. Ich danke den Betrieben, den Hotels und Restaurants, die uns als Azubi vertraut haben, insbesondere meinem Küchenchef für die Anleitung und Hilfe.“

Die Ausbildungsbetriebe sind das Hotel Papa Rhein in Bingen, das Atrium Hotel in Mainz-Finthen, das Hotel Restaurant Cafe Steuer in Allenbach (LK Birkenfeld), das Parkhotel Schillerhain in Kirchheimbolanden und die Gutsschänke Holzmühle in Osthofen.