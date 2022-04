Das Schlagzeug steht als Instrument des Jahres 2022 zurzeit besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Es ist das erste Schlaginstrument, dass durch das Gremium der Landesmusikräte zum Instrument des Jahres erklärt wurde. Nicht nur aus diesem Grund veranstaltet die Schlagzeugklasse der Musikschule der Stadt Koblenz am Samstag, 2. April, um 17.00 Uhr ein Konzert.

Wie beliebt dieses Instrument bereits bei vielen Schülern der Musikschule ist, zeigt die Klasse von Jörg Schwickerath in ihrem diesjährigen Percussion – Konzert. In betont lockerer Atmosphäre erhalten Besucher aller Altersgruppen, Schüler, Eltern und alle, die sich für das Schlagzeug interessieren einen Einblick in die Vielseitigkeit dieses Instrumentes.

Zur Darbietung kommen Schlagzeugsolostücke, Duos und Ensemblestücke (Drumcircus) und auch Playalongs aus dem Pop und Rockbereich zum Einsatz. Sogar mit Drum-Electronic wird gearbeitet. Alles in allem eine Veranstaltung, die sehr abwechslungsreich zu werden verspricht und in die Beine geht!

Das Konzert findet statt im Konzertsaal der Musikschule der Stadt Koblenz, Hoevelstraße 6, 56073 Koblenz.

Der Eintritt ist frei. Es gilt die 3-G-Regel und für Besucher die Maskenpflicht.

(Bild)Quelle: Musikschule Koblenz