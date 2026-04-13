Workshop in Vallendar bietet Argumentationstraining/Anmelde schluss 24. April

Vallendar – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen..?!“ – mit dieser rhetorischen Frage geht in vielen Fällen eine diskriminierende, populistische oder demokratiefeindliche Äußerung einher, die nicht nur in Stammtischrunden zu finden ist. Auch im Vereinsleben, in Schulen, in Jugendgruppen oder im Alltag begegnen Personen rechten Parolen, die überfordern und sprachlos machen können. Ein für die Teilnehmenden kostenloser zweitteiliger Workshop von Haus Wasserburg und der Fachstelle Jugend des Bistums Trier im Visitationsbezirk Koblenz bietet Werkzeuge, um menschenverachtenden Aussagen zu begegnen. Theoretische Grundlagen werden am Mittwoch, 6. Mai online vermittelt; ein praktisches Training findet am Freitag, 8. Mai in Vallendar statt. Anmeldeschluss ist Freitag, 24. April.

Das Argumentationstraining, das bereits zum dritten Mal stattfindet, richtet sich an Ehren- und Hauptamtliche in der Jugendarbeit sowie an weitere Interessierte. „Das Interesse ist jedes Mal riesig und zeigt uns immer wieder, wie viele Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen sich gegen Menschen- und Demokratieverachtung zur Wehr setzen wollen – von Jugendgruppenleiter*innen über Lehrer*innen bis hin zu engagierten Familien“, erklärt Mathias Birsens, Referent für politische Bildung im Haus Wasserburg.

Ziel des Workshops, der von dem Argumentationstrainer und Demokratieforscher Luis Caballero geleitet wird, ist es, Sicherheit im Argumentieren zu gewinnen, kommunikative Strategien zu entwickeln und handlungsfähig zu bleiben, so Birsens. Die Teilnehmenden können eigene Erfahrungen einbringen und reflektieren typische Gesprächssituationen. Dabei soll das Angebot nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch dazu ermutigen, aktiv für demokratische Werte einzutreten. Auch die Veranstalter verstehen das Training als Ermutigung zum aktiven Eintreten für demokratische Werte. „Nur wenn wir für geteilte Werte wie Menschenwürde und Nächstenliebe auch aktiv einstehen, können wir gemeinsam nach guten Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit suchen“, so Birsens.