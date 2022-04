(05.04.2022) „Ihre Meinung ist gefragt“ lautet das Motto der Veranstaltung zum geplanten Uferpark am Schartwiesenweg in Koblenz-Lützel. Am Donnerstag, den 7. April 2022 wird ein erster Konzeptentwurf vorgestellt. Von 18 bis 20 Uhr sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich in der Sporthalle der CTG Koblenz, Schartwiesenweg, zu informieren, Fragen zu stellen und Vorschläge einzubringen. Begrüßen wird Baudezernent Bert Flöck. Kinder- und Jugendliche können sich bereits am Nachmittag einbringen. Für Schulen bietet das Quartiersmanagment spezielle Termine an.

Im Rahmen des Förderprojekts Stadtgrün Koblenz-Lützel soll der südliche Bereich des Geländes am Schartwiesenweg so gestaltet werden, dass er künftig der Öffentlichkeit als Raum für Sport, Spiel und Bewegung zur Verfügung steht. Hierzu wurden viele Ideen gesammelt, sowohl für den Vereins- als auch für den Freizeitsport. Ein attraktives Erholungs- und Freizeitgelände im Grünstreifen des Uferbereichs soll allen Generationen Bewegungs- und Begegnungsmöglichkeiten bieten. Auch die Verbindung vom Stadtteil zum Rhein wird durch die Öffnung eine wesentliche Aufwertung erfahren.

Quelle Pressestelle Koblenz