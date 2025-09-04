Neuwieds Flohmarkt lädt am 20. September in die Innenstadt

Alte Schallplatten, ausgefallene Vasen, gut erhaltene Kinderkleidung oder vielleicht sogar ein echtes Sammlerstück: Flohmärkte haben ihren ganz eigenen Zauber. Wer gerne stöbert, feilscht und fündig wird, sollte sich den Samstag, 20. September, vormerken. Dann verwandelt sich die Neuwieder Innenstadt erneut in ein Paradies für Schatzsucher und Trödelfans. Von 9 bis 16 Uhr darf auf dem Flohmarkt nach Herzenslust gebummelt, gefeilscht und gekauft werden.

Das Besondere: Verkaufen kann hier jede und jeder – ohne vorherige Anmeldung. Wer also längst aussortierte Schätze oder Selbstgemachtes anbieten möchte, sollte am besten eines tun: früh aufstehen. Der Aufbau der Stände startet bereits um 6 Uhr morgens in der Fußgängerzone entlang der Langendorfer Straße zwischen Marktstraße und Luisenstraße. Spätester Einlass zum Aufbau ist um 8.45 Uhr. Für private, also nicht gewerbliche, Anbieter ist die Standgebühr ermäßigt. Die Grundgebühr beträgt 2 Euro, hinzu kommen 5 Euro pro Meter für die ersten drei laufenden Meter und 8 Euro je Meter ab dem vierten Meter. Organisiert wird das Marktgeschehen erneut von „Marktveranstaltungen Nikolopoulos“. Das Team des Veranstalters leitet die Standbetreiber zu ihren Plätzen und sorgt vor Ort für einen reibungslosen Ablauf.

Damit alles glattläuft, ist die Anfahrt geregelt: Der Zugang zum Marktgelände erfolgt ausschließlich über die Langendorfer Straße aus Richtung Unterführung B42 (La Porte). Flohmarktaussteller reihen sich links in die Warteschlange entlang des Media Marktes bis zur Einmündung Luisenstraße ein, bevor die Einfahrt geöffnet wird. Wichtig: Nach dem zügigen Entladen müssen die Autos direkt weggefahren werden, damit der Verkehr weiterläuft – es kann immer nur ein Teil der Fahrzeuge den Marktbereich befahren. Zum Abbau dürfen die Fahrzeuge ab 16 Uhr wieder auf das Gelände. Ein reibungsloser Ablauf mit möglichst geringen Wartezeiten ist im Sinne aller.

Ob als Anbieter oder Besucher – der Flohmarkt in Neuwied verspricht wieder jede Menge Entdeckungen und lebendiges Markttreiben mitten in der Stadt. Als Tipp für alle Besucher und Verkäufer empfiehlt die Stadtverwaltung als Kooperationspartner des Veranstalters die zahlreichen kostenfreien Parkplätze unter der Rheinbrücke.