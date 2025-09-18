P+R-Angebot am Sonntag, 21.09.25

Vom 19.09. bis 21.09.2025 findet der 47. Koblenzer Schängelmarkt statt. Zusätzlich zum regulären Linienverkehr können Besucherinnen und Besucher am Sonntag, dem 21.09.2025, zwischen 12 Uhr und 19 Uhr P+R-Verbindungen nutzen. Die P+R-Busse der koveb bedienen im 30-Minuten-Takt folgende Haltestellen:

-P1 Kurt-Schumacher-Brücke Metternich

-P2 Kurt-Schumacher-Brücke Moselweiß

-P3 Peter-Klöckner-Straße

-P4 Ludwig-Erhard-Straße

-Bf Stadtmitte/Löhr Center

In der Innenstadt werden für den Schängelmarkt einige Straße gesperrt. Aus diesem Grund fahren die Busse der koveb-Linien 4/14 und 9 im Stadtzentrum folgende Umleitungen:

Fahrtrichtung Hauptbahnhof:

Nach der Haltestelle „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“ Umleitung über Friedrich-Ebert-Ring, Hohenzollernstraße, Rizzastraße zur Haltestelle „Roonstraße“. Ab hier regulärer Linienweg.

Fahrtrichtung Zentrum 19.09.2025:

Die Fahrt in Richtung Zentrum bleibt an diesem Tag unverändert

Fahrtrichtung Zentrum 20. und 21.09.2025:

Nach der Haltestelle „Bahnhofstraße“ Umleitung über Friedrich-Ebert-Ring, Moselring, Saarplatz zur Haltestelle „Bf Stadtmitte/Löhr-Center. Ab hier regulärer Linienweg.