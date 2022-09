In diesem Jahr heißt es zum 44. Mal SchängelMarkt in Koblenz: Freuen Sie sich auf drei Tage Stadtfest mit Musik und Unterhaltung, Kunsthandwerkermarkt, Burgunderfest, Autoschauen und Weinfest sowie über 100.000 Besucher in der Innenstadt. Spiel und Spaß für unsere kleinen Gäste bietet das große Kinderfest auf dem Münzplatz.

Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner den 44. SchängelMarkt am Freitag, den 16. September, um 17.00 Uhr auf der Café Einstein Bühne auf dem Jesuitenplatz mit dem traditionellen Fassanstich. Zur feierlichen Eröffnung ist jeder herzlich eingeladen!

RPR1. sorgt im Anschluss mit Musik, Moderation und Gewinnspielen für Unterhaltung, bevor ab 20.30 Uhr SIDEWALK mit „Deluxe best of 80’s & 90’s!“ begeistert. Am Samstagabend ab 20:30 Uhr legt „SIDEWALK“ dann nochmal nach mit „Discorockerz“.

Am Plan erwartet die Besucher in diesem Jahr die große Kanal-Wambach – Antenne-Koblenz-Bühne mit Live-Übertragung. Am Freitag stimmt ab 18:00 Uhr Antenne Koblenz DJ Frank Duxxx mit Greatest Hits und dem Besten von heute auf den Abend ein, bevor um 20:00 Uhr die große 90er Party mit Video-DJ Peter Baur beginnt und man nicht nur die Musik der 90er hören, sondern auch die dazugehörigen Musikvideos auf Großbildleinwand erleben kann!

Samstags geht das Programm ab 14:00 Uhr bunt weiter und am Abend tritt ab 20:00 Uhr die Coverband „Frontline“ auf und begibt sich auf einen Streifzug durch 40 Jahre Klassik Rock, Pop, Funk, Soul & Charts.

Beim großen Antenne Koblenz Frühschoppen live vor Ort begrüßt Moderator Max Demann am Sonntag ab 11:00 Uhr prominente Gäste aus dem regionalen Sport. Die Obere Löhr lädt samstags und sonntags zu Genuss.Wein.Musik beim Burgunderfest ein, um die französische Lebensart ihrer Freunde aus dem Burgund zu feiern: Der Obere Löhr-Weinstand, mittlerweile Kult, sorgt für erlesene Tropfen von nah und fern. Markt- und Food-Stände bieten Köstliches zum Verzehr und zum Verkauf – nicht nur aus Frankreich. Die familien- und inhabergeführten Geschäfte aus der Straße präsentieren ihre Produkte zum Anfassen und Ausprobieren. Und natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder Bücher nach Gewicht!

Neu in diesem Jahr: Die Bühne wurde in die Mitte der Straße verlegt und alle können gemeinsam bei einem Glas Wein den entspannten Beats der DJs und am Sonntag des Musikern von Wood Vibrations (Thomas Bethmann / Saxophon und Deniz Alatas / Gitarre) lauschen. Samstags findet das Bühnenprogramm von 13.00 bis 22.00 Uhr statt, sonntags von 13.00 bis 18.00 Uhr.

Das Bündnis Kunsthandwerk Rheinland-Pfalz (BKrlp) präsentiert den Kunsthandwerkermarkt Koblenz auf dem Schlossvorplatz des Kurfürstlichen Schlosses vom 16. ‐ 18. September 2022. Zu sehen und zu erwerben sind Exponate aus den Bereichen Glas, Holz, Keramik, Metall, Schmuck, Mode, Textil und weiteren Gewerken – eine große Bandbreite gestalterischer Möglichkeiten zeigt sich an den zahlreichen Ständen. Diesen Markt sollte man nicht versäumen – Kunsthandwerkende aus ganz Deutschland stellen aus und zeigen Unikate und limitierte Kleinserien bester Qualität.

Der Wochenmarkt in Koblenz überzeugt mit Frische, Kompetenz sowie persönlicher und individueller Beratung. Auch zum SchängelMarkt bieten regionale Händler aus Eifel, Hunsrück, Westerwald und Taunus frische Produkte mit regionalem Ursprung samstags und sonntags in der Schlossstraße (Fußgängerzone) an.

Außerdem finden verschiedene Aktionen an Informationsständen statt. Die Rhein-Zeitung präsentiert sich und bietet ein Kinderschminken an. Die evm – Energieversorgung Mittelrhein ist mit ihrem Promomobil mit dabei. Der Markt und die Informationsangebote finden am Samstag von 08.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr statt.

Gute Traditionen müssen gepflegt werden und so stellen mittlerweile fünf Koblenzer Autohäuser ihr Angebot von acht Automobilmarken auf dem Zentralplatz West im Rahmen der Leistungsschau Mobilität zur Schau. Eine Sonderausstellung greift das Thema Elektroautos auf:

– Autohaus Foerster mit Ford

– Autohaus Fröhlich mit Opel und Mitsubishi

– Autohaus Scherhag mit Hyundai und Volkswagen

– British Premium mit Landrover und Jaguar

– Premium Automobile mit Volvo

Moll Automobile präsentiert sich von Freitag bis Sonntag mit den vier Marken Mazda, Nissan, Peugeot und Toyota im Bereich Zentralplatz Ost. Lernen Sie vor Ort die aktuellsten Modelle und das Team kennen.

Feiern, singen und tanzen Sie mit beim 14. Koblenzer Weinfest “Onner dä Zwiwwelstärm” an der Liebfrauenkirche. Ein buntes Programm, Winzer und Gastronomie sorgen in der stimmungsvollen Kulisse an der Liebfrauenkirche dafür, dass das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt. Es erwarten Sie leckere Weine und exotische Bowle.

Nach dem Motto „Wine Meets Beats“ präsentiert 56 Events mit den Banausen das Halb so Wild Open Air auf dem Josef-Görres-Platz in Koblenz, welches in 2022 zum ersten Mal stattfindet. Freuen Sie sich auf ein 3-tägiges Open-Air mit einem vielseitigen musikalischen Angebot aus der lokalen elektronischen Szene und regionalen Weinen in einer entspannten Lounge Atmosphäre.

Das Mephisto präsentiert auch zum SchängelMarkt 2022 die „Mephisto Inside Stage“ mit Singer/Songwriter-Programm und eine „Outside Stage“ in der Eltzerhofstraße mit DJs am Freitag- und Samstagabend! Am Freitag treten innen ab 19.30 Uhr Thomas Gundert und Thilo Distelkamp auf, draußen legt ab 20.00 Uhr DJ René Stoffel auf – Funk&Soul, Indy, Indy Dance, Leftfield and a lot of Love!

Samstags begeistern ab 19.30 Uhr Torben Fugger und Max, Imaginary Friend im Mephisto und DJ Marcin Mandola mixt ab 20.00 Uhr draußen elektrische Musik aus verschiedenen Dekaden und hält die Straße im Groove.

Am Löhrrondell stellen die Autohäuser Audi Zentrum Koblenz, Autohaus Hoff, Autohaus Lyhs & Gondert, Autohaus Wahl, SEAT Löhr & Becker, SKODA Löhr & Becker, Volkswagen Zentrum Koblenz die aktuellen Personen- und Nutzfahrzeug-

Modelle der Marken Audi, Citroën, Dacia, KIA, Mercedes-Benz, MG, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen vor. Für das leibliche Wohl ist mit Imbissangeboten bestens gesorgt.

Für die jüngsten Gäste bietet das große Kinderfest auf dem Münzplatz von Freitag bis Sonntag besondere Aktionen und viel Spiel und Spaß.

Auf dem Willi-Hörter-Platz stellen sich samstags und sonntags das Jugendrotkreuz (JRK) Koblenz des DRK-Kreisverband Koblenz-Stadt e.V. und die Jugendfeuerwehr Koblenz mit umfangreichem Mitmachprogramm vor.

Am Sonntag, den 18. September bietet die Koblenz-Stadtmarketing GmbH in Zusammenarbeit mit der koveb – Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH allen Besuchern des SchängelMarktes einen kostenfreien P&R-Shuttle an. Weitere Informationen dazu sind in Kürze unter www.schaengelmarkt.de zu finden.

Eintritt frei – Kulturbeitrag über Koblenz-Becher / Koblenz-Weinglas

Getränke auf dem SchängelMarkt werden über den Koblenz-Becher und das Koblenz-Weinglas der Edition 2019-2022 ausgeschenkt: Dieser / Dieses ist einmalig zum Kulturbeitrag von je 3,00 € zu erwerben und wird beim Kauf eines weiteren Getränkes ausgetauscht (keine Rücknahme). Der Becher / das Weinglas kann gegen einen entsprechenden Wertcoin bei den Getränkeständen abgegeben werden. Der Besucher hat die Möglichkeit, den Koblenz-Becher / das Koblenz-Weinglas an den Getränkeständen gegen einen jeweiligen Wertcoin auszutauschen und dort jederzeit entsprechend zurück zu tauschen. Hiermit soll dem Besucher der Transport des Bechers / des Weinglases vereinfacht werden und die Möglichkeit offen gehalten werden den Wertcoin anstelle des Bechers / Weinglases zu behalten.

Durch den Kulturbeitrag werden attraktive, eintrittsfreie und kulturell wertvolle Veranstaltungen für Bürger:innen, Besucher:innen und Tourist:innen der Stadt Koblenz konzipiert und können so refinanziert werden.

Gemeinsam mit dem Hauptsponsor Bitburger Braugruppe und den Partnern Bäckerei Hoefer, Forum Mittelrhein, Löhr Center und SMART e.V. freut sich die Koblenz-Stadtmarketing GmbH auf den 44. SchängelMarkt.

