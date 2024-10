Der Schängel als eines der Koblenzer Wahrzeichen ist im Stadtbild der Rhein-Mosel-Stadt an zahlreichen Stellen zu finden, beispielsweise als Brunnen am Historischen Rathaus, auf Kanaldeckeln oder aber als bunte, lebensgroße Figuren. Seit neuestem ist der kleine Lausbub nun auch auf einer Fußgängerampel verewigt.

Wer die viel frequentierte Fußgängerampel im Bereich „Löhrstraße/Pfuhlgasse“ dieser Tage nutzt, der kann es nicht übersehen: Statt des gewohnten, grünen Fußgängerpiktogramms, zeigt dort seit Donnerstagmorgen der grün-leuchtende Schängel an, dass man die Pfuhlgasse nun sicher überqueren kann. Rund zehn Minuten pro Ampelmast dauerte die Umrüstung der vier Signale, für die die eigens angefertigten Schablonen von einer Fachfirma ausgetauscht wurden und die Fußgängerampeln gleichzeitig gereinigt wurden. Insgesamt kostete die Umrüstung rund 1000 Euro.

Lange dauerte es im Anschluss auch nicht, bis die ersten Koblenzerinnen und Koblenzer sowie Touristen stehen blieben und ihr Erinnerungsfoto mit dem Smartphone machten. Oberbürgermeister David Langner überzeugte sich ebenfalls gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Stadtrates von der neuen Fußgängerampel, die einen langen Vorlauf genommen hat. Seit 2018 hatte es mehrere Anträge aus den Reihen des Stadtrates gegeben, die eine Einführung einer Schängelampel zum Ziel hatten und sich dabei an Beispielen aus anderen Städten, deren Wahrzeichen auf Ampeln zu sehen sind, orientierten. Nachdem mehrere Varianten und Standorte geprüft und teilweise wieder verworfen wurden, konnte letztlich mit dem Standort an der Löhrstraße/Pfuhlgasse ein passender, viel frequentierter Platz für die Schängelampel gefunden werden. „Das ist eine tolle Sache. Wir haben lange überlegt, wie man es auch rechtssicher machen kann. Die jetzige Lösung ist ein gutes Ergebnis“, erklärte Oberbürgermeister David Langner bei seinem Besuch vor Ort.

Die nunmehr präsentierte Lösung zeigt bei Grün den gehenden Schängel, der von der Koblenz Touristik entworfen wurde. Bei Rot wird weiterhin das gewohnte, normale Piktogramm eines stehenden Fußgängers gezeigt. Eine Variante, in der der Schängel, wie es von der Straßenverkehrsordnung gefordert wird, klar als stehende Figur zu erkennen ist, konnte nicht für die Rotphase gefunden bzw. entwickelt werden. „Es musste klar und deutlich sein, dass man, wenn die Ampel Rot zeigt, auch als Fußgänger stehen bleibt. Das ist mit der nunmehr gewählten Kombination aus Schängel bei Grün und dem gewohnten Piktogramm bei Rot gelungen“, sagt Langner über die installierte Variante.

Dass es in Zukunft noch weitere Fußgängerampeln mit Schängel-Motiv geben könnte, schloss der Stadtchef nicht aus. „Wir beobachten nun, ob das hier gut funktioniert, und dann schauen wir, ob wir den Schängel auch an anderer Stelle noch installieren werden“, so der Koblenzer Oberbürgermeister.

Gruppenbild_Schängelampel:

Gemeinsam mit Mitgliedern des Koblenzer Stadrates, aus dessen Reihen die Idee für die Schängelampel stammt, machten sich Oberbürgermeister David Langner (von rechts) und der stellvertretende Tiefbauamtsleiter Andreas Schilling ein Bild von der neuen Schängelampel im Bereich Löhrstraße/Pfuhlgasse. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf