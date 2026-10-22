Am Donnerstag, 29. Oktober, schließt die Schadstoffsammelstelle in Koblenz in der Schlachthofstraße 2-12 auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr aufgrund einer Fortbildung bereits um 14 Uhr.

Ansonsten gelten die regulären Annahmezeiten:

Montag:​​​ 9.30 bis 11.45 Uhr und 12.30 bis 17.45 Uhr

Dienstag bis Donnerstag:​ 7.30 bis 11.45 Uhr und 12.30 bis 15.45 Uhr

Freitag:​​​ 7.30 bis 12.45

Samstag:​​​ 9 bis 12.45 Uhr (nur in ungeraden Kalenderwochen)

Mehr Informationen zur Schadstoffsammelstelle gibt es auch auf der Website des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz unter servicebetrieb.koblenz.de