Am Donnerstag, 29. Oktober, schließt die Schadstoffsammelstelle in Koblenz in der Schlachthofstraße 2-12 auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr aufgrund einer Fortbildung bereits um 14 Uhr.
Ansonsten gelten die regulären Annahmezeiten:
Montag: 9.30 bis 11.45 Uhr und 12.30 bis 17.45 Uhr
Dienstag bis Donnerstag: 7.30 bis 11.45 Uhr und 12.30 bis 15.45 Uhr
Freitag: 7.30 bis 12.45
Samstag: 9 bis 12.45 Uhr (nur in ungeraden Kalenderwochen)
Mehr Informationen zur Schadstoffsammelstelle gibt es auch auf der Website des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz unter servicebetrieb.koblenz.de