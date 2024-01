New Yorker Blues-Rock-Sängerin kommt nach Koblenz

„Sari ist Dynamit!“ (Robin Trowers, „the white Hendrix“, britischer Rockgitarrist)

Mit ihrer unverkennbaren Stimme und ihrer charismatischen Bühnenpräsenz hat sich die New Yorker Sängerin und Songwriterin Sari Schorr in der internationalen Rock- und Blues-Szene einen Namen gemacht.

Jetzt kommt Sari Schorr mit ihrer „The Future Starts Here“-Tour nach Deutschland und Österreich. In insgesamt 20 Städten in Deutschland und Österreich sowie in Prag und Budapest wird sie ihre einzigartige Mischung aus Blues, Rock und einer Prise Soul präsentieren. Mit einem Tonumfang von fünf Oktaven begeistert die ausgebildete Opernsängerin Kritiker und Fans.

Am Sonntag, dem 3. März 2024, dürfen sich Musikfans in Koblenz und Umgebung auf stürmischen Gesang und eine mitreißende Show freuen.

Ort: Café Hahn, Neustraße 15, 56072 Koblenz

Uhrzeit: 19 Uhr

Datum: Sonntag, 3. März 2024

“Sari ist eine Naturgewalt“ schreibt „Blues in Britain“, „ein unaufhaltsamer Tsunami, der über die Blues/Rock-Welt gestürmt ist und eine Spur von geschockten Orten hinterlassen hat.”

Denkt man an Janis Joplin mit einer Prise Tina Turner, ist man bereits auf bestem Wege zu verstehen, warum Saris mitreißende Stimme – eine elektrisierende Fusion von Blues, Rock und einem Hauch von Soul – und ihre dynamische Präsenz ihr den Ruf einer der fesselndsten Künstlerinnen des Blues-Rock-Genres eingebracht haben.

Auf der „The Future Starts Here“-Tour 2024 wird Sari Songs aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album vortragen, das Mitte 2024 erscheint und mit dem sie ihr unglaubliches Talent als Sängerin und Songwriterin unter Beweis stellt. Für die Produktion vertraut sie auf deutsche Wertarbeit: Die nämlich legte sie in die Hände des Komponisten und Musikproduzenten Henning Gehrke, der auch schon mit Udo Lindenberg zusammenarbeitete.

Daneben stehen auch Songs aus “Joyful Sky” auf der Playlist, dem im Oktober erschienenen gemeinsamen Meisterwerk von Sari Schorr und „the white Hendrix“ Robin Trower, das gleich auf Platz 1 der US-Billboard Blues Charts gelandet ist. Robin Trower wird nicht mit dem Album auf Tournee gehen, sodass Sari einen Großteil des Joyful Sky-Materials in ihre Show einbauen wird.

Um dieses energiegeladene, gitarrengetriebene Blues-Rock-Spektakel mit schreienden Leads, mitreißendem Gesang und soliden Rhythmen auf die Bühne zu bringen, hat sie ein ganz besonderes Line-Up zusammengestellt. In der Band spielt kein Geringerer als Magnum-Schlagzeuger Lee Morris! Das neue Album von Magnum ist gerade auf Platz 2 der deutschen Charts eingestiegen.

Besetzung:

Sari Schorr: Gesang

Ash Wilson: Gitarre

Lee Morris: Schlagzeug

Chris Cliff: Bass

Über SARI SCHORR

Sari Schorr startete ihre Karriere in der Musikszene der South Bronx in New York und der Lower East Side in Manhattan. 2015 wurde sie in die New York Blues Hall of Fame aufgenommen.

Der durchschlagende Erfolg kam dann über Nacht. Wie so oft spielte der Zufall eine Rolle: 2015 begegnete Sari Schorr in Memphis dem legendären Musikproduzenten Mike Vernon, der schon mit Stars wie David Bowie, Eric Clapton, John Mayall oder Fleetwood Mac arbeitete. Er hörte Sari singen und bot sofort an, ihr erstes Debütalbum zu produzieren – dafür kehrte er sogar aus dem Ruhestand zurück. Das Ergebnis: das von der Kritik hochgelobte „A Force of Nature”. Es folgte das von Tom Tapley (Produzent u.a. von Elton John) produzierte Album „Never Say Never“, das ebenfalls von der Kritik begeistert aufgenommen wurde. Sari gründete ihre eigene Band, tourte durch die USA und Europa und veröffentlichte ihr Album “Live In Europe”.

2023 ging Sari Schorr als Support Act mit dem weltberühmten Hollywood-Star und Musiker Kiefer Sutherland auf Europatournee.

Mit Eric Burdon, dem ehemaligen Sänger der „Animals“, und mit Marky Ramone von der legendären Punkrockband „The Ramones“ stand Sari Schorr auf der Bühne der Carnegie Hall.

Auf ihren Tourneen hat Sari Schorr ein breites Spektrum an Kulturen, Ländern und Sichtweisen kennengelernt und lässt ihre Erfahrungen, Überzeugungen und die Lehren der Straße in ihr Songwriting einfließen. In ihren Texten greift sie viele globale gesellschaftliche Themen auf, die die moderne Gesellschaft prägen.

Weitere Informationen und Tickets unter: https://www.sarischorr.com/tour