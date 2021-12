Vom 14.12.2021 bis 20.12.2021 kann die Haltestellenbucht „Rhein-Mosel-Halle / Steig D“ in der Abfahrt von der Pfaffendorfer Brücke in Richtung Schloss/Neustadt nicht angefahren werden. Grund sind Instandsetzungsarbeiten an der Bushaltespur. die Koblenzer Verkehrsbetriebe (koveb) bitten Fahrgäste, während der Baumaßnahmen auf die Haltestelle Stadttheater/Schloss auszuweichen. Betroffen sind die koveb-Linien 5/15, 6, 8, 9/19 und 10, die von der rechten Rheinseite in Fahrtrichtung KO-Zentrum fahren.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz