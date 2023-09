Das Thermalfreibad Boppard öffnet zum letzten Mal in der aktuellen Saison am Sonntag, 17. September 2023, seine Pforten. Ab Montag, 18. September 2023, befindet sich das Freibad in der Saisonpause. Wir bedanken uns bei allen Gästen, die das Thermalfreibad in diesem Jahr besucht haben und freuen uns auf Ihren Besuch im nächsten Sommer 2024.