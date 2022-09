Koblenz (ots) – Am Mittwoch, den 31.08.2022 kam es im Verlauf des Nachmittags In der Weglänge in Koblenz-Metternich zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Gegen 13 Uhr hatte eine 23-Jährige die Polizei Koblenz informiert, dass ihr eine beleidigende Äußerung in den Lack am Heck ihres Pkw geritzt worden war.

Gegen 23 Uhr meldete sich die nächste Geschädigte. Sie hatte ihr Auto gegen 15 Uhr In der Weglänge abgestellt. Ihr hatten in der Zwischenzeit unbekannte Täter die Fensterscheibe an der Fahrertür eingeschlagen und ebenfalls den Lack ihrer kompletten linken Fahrzeugseite zerkratzt.

Die Polizei fragt daher: Wer hat In der Weglänge zwischen 13 – 23 Uhr im Bereich des Wendehammers verdächtige Beobachtungen gemacht? Täterhinweise werden telefonisch: 0261-103-2911 oder per E-Mail: pikoblenz2@polizei.rlp.de entgegen genommen.