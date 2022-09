Der Tag des offenen Denkmals steht vor der Tür und möchte wie jedes Jahr Denkmale würdigen. Der diesjährige Termin, am 11. September 2022, steht unter dem Motto “KulturSpur – Ein Fall für den Denkmalschutz”. In Koblenz ist das Angebot, bedingt durch die anhaltende Pandemie, reduziert.

Dennoch möchte die Denkmalpflege der Stadt Koblenz zusammen mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz am Ort auf Kulturdenkmäler aktiv aufmerksam machen. Biologisch abbaubare Luftballons (farblich angepasst an die Dachmarke der Stadt Koblenz und ergänzt um Farben der Deutschen Stiftung Denkmalschutz) werden an einige Kulturdenkmäler verteilt und sollen die historischen Fassaden schmücken und die Blicke auf sich ziehen.

Jeder, der in einem Denkmal wohnt oder arbeitet, ist herzlich dazu eingeladen, mitzumachen und sich an der farbenfrohen Aktion zu beteiligen, damit so viele Baudenkmäler wie möglich mithilfe von bunten Luftballons an diesem Tag in den Fokus gerückt werden. Denkmaleigentümer sind außerdem eingeladen, sich ab sofort bis zum 9. September einen Satz Ballons für den 11. September abzuholen. Dies ist möglich im Bauberatungszentrum im Hochhaus am Bahnhof, Bahnhofstraße 47. Es ist montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Ferner liegen die Ballons in der Tourist-Information im Forum Confluentes am Zentralplatz bereit, die täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Die Denkmalpfleger weisen darauf hin, dass die meisten Türen der Kulturdenkmäler geschlossen bleiben und der Effekt nur von außen wirken soll.

Damit die Aktion nicht in Vergessenheit gerät und über den Tag hinaus wirken kann, wäre es schön, wenn Fotos der bunt geschmückten Denkmäler gemacht würden. Diese können per E-Mail an folgende Adresse geschickt werden: denkmalpflege@stadt.koblenz.de

Die Untere Denkmalschutzbehörde bedankt sich im Voraus bei allen Mitwirkenden und freut sich auf zahlreiche Fotos, die sie in einem Nachbericht auf ihrer Homepage gerne präsentiert.