St.-Katharinen – Notscheid (ots) – Am Montagmittag kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Vitrine im Rewe-Markt in St.-Katharinen-Notscheid.

Durch einen Mitarbeiter wurde festgestellt, dass die Glastür einer Vitrine beschädigt war. Eine Einsicht in die Videoüberwachung ergab, dass ein Mann gegen

13:45 Uhr gegen die Glastür der Vitrine trat und dann anschließend flüchtete.

Zuvor war er auffällig an der Kasse auf und ab gegangen und wartete offensichtlich auf einen Kassierer. Die Polizei Linz hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise an 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de