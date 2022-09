Die Dezernentin für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz, Dr. Margit Theis-Scholz, begrüßte am vergangenen Dienstag im Kulturbau eine Delegation aus Litauen. Die Gruppe mit Vertreterinnen und Vertretern des Verbandes von Kulturzentren in Litauen befindet sich aktuell auf einer Exkursion mit Besuchen mehrerer Städte in Deutschland.

Theis-Scholz skizzierte in ihrer Begrüßung zentrale Eckpunkte der Koblenzer Kulturarbeit und verwies dabei auf den kulturellen Schatz der Stadt Koblenz und der gesamten Region. Neben der kulturgeschichtlichen Einordnung von Koblenz erläuterte sie Schwerpunkte aktueller Kulturpolitik und hob die Bedeutung interkulturellen Austauschs auch als Brückenbau besonders in Europa hervor.

Johannes Bruchhof gab Einblicke in die touristische Entwicklung von Koblenz und untermauerte die Bedeutung kultureller Angebote für das hiesige Destinationsmarketing. Nach einem Besuch der Stadtbibliothek und des Mittelrhein Museums bedankten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die gewonnenen Eindrücke und setzten ihre Reise fort.