Rothe-Kreuz (ots) – In der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag beschädigten unbekannte Täter zwei Glaselemente der Eingangstür zur Schützenhalle. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Quelle: news aktuell GmbH