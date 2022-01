Rheinbreitbach (ots) – Am Montagnachmittag befand sich der 82-jährige Geschädigte aus Dattenberg in der Tennishalle in Rheinbreitbach. Nach dem Training stellte er den Verlust seiner Geldbörse aus der abgelegten Sporttasche fest. Neben Bargeld wurden aus diverse Bankkarten entwendet. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

