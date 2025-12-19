Gutscheine im Wert von jeweils 500 Euro für Kinder- und Jugendhilfe Arenberg sowie Frauenhaus Koblenz – zusätzlich Einladung zu einem Heimspiel 2026

Koblenz, 17. Dezember 2025. In der Vorweihnachtszeit sind es oft ganz konkrete Gesten, die besonders viel bewirken: ein erfüllter Wunsch, ein Moment der Freude, ein Zeichen, dass jemand an einen denkt. Mit genau diesem Gedanken hat sich der FC Rot-Weiss Koblenz in diesem Jahr an der Weihnachts-Wunschbaumaktion der GALERIA Kaufhof Koblenz beteiligt und damit lokale Einrichtungen unterstützt, die tagtäglich wichtige Arbeit für Menschen in herausfordernden Lebenssituationen leisten.

Für die Aktion sammelten Oberliga-Mannschaft, Trainer- und Staff-Team sowie der Vorstand vereinsintern, um dort zu helfen, wo Unterstützung besonders gebraucht wird. Bei der Übergabe in der GALERIA Koblenz überreichten RWK-Cheftrainer Fatih Cift, Kapitän Almir Ahmetaj und Teammanager Sascha Heilig Gutscheine in Höhe von jeweils 500 Euro an zwei Koblenzer Einrichtungen: die Kinder- und Jugendhilfe Arenberg sowie das Frauenhaus Koblenz.

Im Beisein von GALERIA-Filialgeschäftsführeri n Sabine Clabbers nahmen Alexandra Neisius (Frauenhaus Koblenz) und Margit Seinsche (Seraphisches Liebeswerk Koblenz e. V.) die Gutscheine entgegen und bedankten sich für die Unterstützung. Die Aktion steht stellvertretend für den gemeinsamen Anspruch, Verantwortung in der Region nicht nur zu betonen, sondern aktiv zu leben.

Über die Gutscheinspende hinaus möchte Rot-Weiss den Kindern zusätzlich ein gemeinsames Erlebnis ermöglichen: Die Kinder wurden im Rahmen der Aktion auch zu einem Heimspiel der 1. Mannschaft im kommenden Jahr (2026) eingeladen. Damit soll neben der materiellen Hilfe vor allem auch ein positiver Moment und echte Teilhabe ermöglicht werden – als Zeichen von Nähe, Zusammenhalt und Wertschätzung.

Der FC Rot-Weiss Koblenz bedankt sich bei der GALERIA Koblenz für die Organisation der Wunschbaumaktion und die Zusammenarbeit – und bei allen, die diese Hilfe möglich gemacht haben.