Ein tolles Programm erwartet die Besucher am Rheinland-Pfalz Tag – neben den verschiedenen Bühnen gibt es auch vielfältige Informationen. Bingen präsentiert sich zusammen mit den anderen rheinhessischen Städten und Kreisen an einem Gemeinschaftsstand in der Jahnstraße direkt an der Lahn neben dem Riesenrad und der RPR1-big FM Bühne. Tipps für verschiedene Aktivitäten in Bingen wie Radfahren, Wandern,Veranstaltungen, Angebote für Familien und in ganz Rheinhessen bekommt man am Info-Stand. Gleichzeitig dreht sich hier regelmäßig Glücksrad und man kann an einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen teilnehmen. Am Freitag und Samstag ist die Weinkönigin Prinzess Schwätzerchen Anna-Lena mit am Stand.

Am Sonntag startet um 12.45 Uhr der große Festumzug durch Bad Ems. Oberbürgermeister Thomas Feser freut sich, dass der Kreis Mainz-Bingen die Binger und die Bingen-Dromersheimer Weinmajestäten als seinen Festumzugsbeitrag ausgewählt hat. Der Info-Stand ist am Freitag ab 15 Uhr geöffnet. Oberbürgermeister Thomas Feser wirbt dafür, den Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems zu besuchen, sich zu informieren und am umfangreichen Gratiskulturprogramm für jeden Geschmack teil zu nehmen.

BU: Die Binger Weinmajestäten beim Umzug in Mainz 2022, Quelle Stadt Bingen