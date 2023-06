Mal etwas Neues ausprobieren: Neuwieder Kreisverwaltung bietet Workshop für Jugendliche ab 14 Jahren an

Kreis Neuwied/Linkenbach. Die Neuwieder Kreisjugendjugendpflege bietet Jugendlichen gemeinsam mit der Abfallwirtschaft des Kreis Neuwied einen Graffiti-Workshop am Außerschulischen Lernort (ASL) in Linkenbach an. Künstler Kai „Semor“ Niederhausen wird dabei am 24. und 25 Juni sein Wissen mit den Teilnehmern teilen.

„Nachdem wir von ,Semor‘ neben den Grundlagen des Sprayens auch etwas über die Szene und Graffitikultur erfahren haben, entwickeln wir gemeinsam Ideen und beginnen zu sprayen“, kündigt Antje Escher von der Neuwieder Kreisjugendpflege an und ergänzt: „Den jungen Künstlern stehen dann zwei große Container zur Verfügung, die wir gemeinsam umgestalten dürfen. Am zweiten Tag können sie dann kleine Leinwände selbst gestalten und mitnehmen.“

Teilnehmen können Jugendliche ab 14 Jahren. Im Kostenbeitrag von 10 Euro sind Getränke und Pausensnack bereits eingeschlossen. Da die Plätze begrenzt sind, bitten die Organisatoren um zeitnahe Anmeldung per E-Mail an: jugendarbeit@kreis-neuwied.de.

Bildunterschrift: „Semor“ führt die jugendlichen Teilnehmer bei einem Workshop in Linkenbach in die Graffiti-Kunst ein. Foto: Caroline Gerst