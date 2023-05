Afterwork-Events im Juni mit Cocktails und Snacks am Rhein

Im Juli lädt das Quartiermanagement jeden Mittwochabend ab 17 Uhr in die Goethe-Anlagen ein zum „R(h)ein chillen“. Verschiedene DJs legen bis 21 Uhr auf und sorgen für lockere Stimmung zum Feierabend. Wer selbst kein Picknick mitbringt, kann sich vom Foodtrailer Neuwied mit wöchentlich wechselndem Angebot an Finger Food versorgen lassen. Der Foodtrailer ist ein soziales Projekt für Langzeitarbeitslose. Sommerliche Cocktails und andere Kaltgetränke serviert auch dieses Jahr die Don Terrino Genussmanufaktur.

Während die Gäste auf ihren Picknickdecken und auf der grünen Wiese chillen, schallen aus den Boxen elektronische Klänge. Downtempo und basslastig, melodiös und clean präsentieren am 7. Juni DJ RJ, am 14. Juni Me & Myself, am 21. Juni Daniel Stern und am 28. Juni wieder DJ RJ ihre Sounds zum Feierabend. Unterstützt wird die Veranstaltungsreihe des Quartiermanagements durch die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH (GSG). Weitere Infos im Stadtteilbüro der Sozialen Stadt Neuwied, Rheintalweg 14, Tel. 02631 86 30 70, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de.