Neuwieder Goethe-Anlagen werden für drei Abende im Juni zur Chillout-Area

Im Sommer ist das Wetter oft viel zu schön, um nach der Arbeit direkt nach Hause zu gehen. Doch genauso oft möchte man nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag einfach nur noch die Füße hochlegen und abschalten. In Neuwied gibt es für dieses altbekannte Dilemma die perfekte Lösung: An drei Mittwochabenden im Juni lädt das Quartiermanagement der Sozialen Stadt zum „R(h)ein chillen“ in die Goethe-Anlagen ein. Auf Picknickdecken, Liegestühlen, den großen Steinstufen oder im grünen Gras können Gäste zu elektronischen Klängen entspannen und bei einem kühlen Getränk die Abendsonne genießen. Von 17 bis 21 Uhr verwandelt sich die idyllische Grünfläche am Deich in eine Afterwork-Entspannungsoase.

Die musikalische Untermalung kommt dabei nicht etwa vom Band, sondern wird live vor Ort aufgelegt. Am 5. Juni steht DJ Me & Myself an den Turntables, eine Woche später übernimmt für ihn am 12. Juni DJ RJ. Dass sie lässigen Deep House und entspannten Chillout können, haben beide schon unter Beweis gestellt, denn beim „R(h)ein chillen“ sind sie alte Bekannte. Für das leibliche Wohl sorgt der „Foodtrailer Neuwied“ mit einem wechselnden Angebot an Finger Food, erfrischende Getränke und sommerliche Cocktails gibt es bei „Don Terrino Genussmanufaktur“. Am 19. Juni legt das „R(h)ein chillen“ wegen des Deutschlandspiels eine kurze EM-Pause ein, bevor es am 26. Juni in die letzte Runde geht. Die beliebte Veranstaltungsreihe des Quartiermanagements wird auch in diesem Jahr wieder durch die „Gemeindliche-Siedlungs-Gesellschaft Neuwied“ (GSG) unterstützt. Weitere Infos gibt es im Stadtteilbüro der Sozialen Stadt, Rheintalweg 14, Tel. 02631 86 30 70, E-Mail: stadtteilbuero@neuwied.de.