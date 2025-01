Vollgepackter Alltag- zwischen Care- Arbeit, Berufstätigkeit, Hausarbeit und so manch anderer Herausforderung, bleibt kaum noch Zeit für die eigenen Bedürfnisse und Befindlichkeiten. Das zerrt an der (psychischen) Widerstandskraft. Um die Doppelbelastungen des Alltags zu stemmen, ist es wichtig auf die persönlichen Grenzen der Belastbarkeit zu achten, sich Pausen zu gönnen, Kraft zu tanken, und Strategien zu entwickeln, wie der Alltag einfacher werden kann. Auch heute noch im 21. Jahrhundert betrifft diese Challenge überwiegend Frauen. Aus diesem Anlass heraus bietet die Kreisvolkshochschule Neuwied in der Außenstelle Linz „Resilienztraining für Alltagsheldinnen“ an. Das Training wird mit Gleichstellungsmitteln des Landes finanziert, so dass die Teilnahme kostenlos ist. Die Resilienz zu trainieren und zu stärken hilft (wissenschaftlich erwiesen) schwierige Zeiten nicht nur unbeschadet zu überstehen, sondern auch noch gestärkt aus ihnen herauszugehen. Was sich wie Zauberei anhört, bedarf Kenntnis und Wissen über Faktoren zur Stressentstehung und -bewältigung, Bereitschaft sich immer wieder mit den eigenen Gewohnheiten und Glaubenssätzen ehrlich auseinanderzusetzen und gegenzusteuern, wenn der Stress wieder zurück in den „Tunnel“ zieht. In vier Terminen im November 2024 stellten sich vierzehn Frauen diesem Thema. Neben Wissensvermittlung zu Stressfaktoren und Resilienzforschung wurden wichtige Schutzfaktoren beleuchtet. Im Rahmen von Selbsterfahrung und -reflexion wurde die Bedeutung erlebt, sowie die Zusammenhänge zum eigenen Leben, aber auch der Faktoren untereinander verstanden. Besonders hilfreich und schön wurde der Austausch der Gruppe untereinander erlebt. Am Ende waren sich alle Teilnehmerinnen einig, dass sie unbedingt an den jetzt schon wahrgenommenen Erfolgen und AHA-Momenten anknüpfen möchten.

Dem Wunsch den Kurs zu wiederholen und zusätzlich weiterführende Termine zu Resilienzthemen anzubieten kommt die kvhs im Laufe des Jahres nach. Gemeinsam mit der Dozentin Daniela Hoffmann findet ein neuer Resilienzkurs ab dem 8. November 2025 statt. Bereits am 5. April startet eine Reihe einzeln buchbarerer Module mit den Themen Visionboard, Emotionen, Glück, Glaubenssätze und Opferempfinden. Alle Kurse finden interessierte Frauen unter www.kvhs-neuwied.de