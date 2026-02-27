Kostenloses Angebot lädt zum Ausprobieren ein

Lahnstein. Wer gerne bastelt, schraubt und technische Details entdecken möchte, ist hier genau richtig: Am Freitag, 13. März 2026, öffnet das Repair Café seine Türen im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum (JUKZ) speziell für Kinder und Jugendliche. Von 16.00 bis 20.00 Uhr können junge Tüftlerinnen und Tüftler selbst aktiv werden, eigene Ideen ausprobieren und erste handwerkliche Erfahrungen sammeln.

Im Mittelpunkt stehen praktische Mitmachaktionen, bei denen es ums Ausprobieren, Reparieren und kreative Lösungen geht. Unterstützt werden die Jugendlichen dabei von engagierten Ehrenamtlichen, die mit Tipps und tatkräftiger Hilfe zur Seite stehen. So wird Technik verständlich und aus kleinen Handgriffen können große Erfolgserlebnisse entstehen.

Der Eintritt ist frei. Alle interessierten Kinder und Jugendlichen sind herzlich eingeladen, in der Wilhelmstraße 59 vorbeizukommen und mitzumachen.

Informationen zu dieser und anderen Veranstaltungen gibt es im JUKZ unter 02621 914-601, per Mail an jukz@lahnstein.de oder auf der städtischen Website unter www.lahnstein.de/jukz.

Bildunterzeile:

Beim Workshop heißt es Mitmachen, Tüfteln, Reparieren. (Foto: KI-generiert)