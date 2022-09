Am 10. Oktober wird im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum wieder getüftelt und geschraubt

Lahnstein. Als kleine Gegenbewegung zur Wegwerfgesellschaft und unter dem Motto der Nachhaltigkeit treffen sich im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum (JUKZ) ehrenamtliche Bastler und Schrauber mit profunden Kenntnissen, um Elektrokleingeräte wie Küchenmaschinen, Staubsauger und Hifi-Geräte, die sonst keiner mehr repariert und die dem Besitzer noch sehr am Herzen liegen, wieder herzurichten. Repariert wird nur, was gewerbliche Werkstätten nicht mehr annehmen.

Im gemütlichen Ambiente des JUKZ-Cafés soll das Repair-Café zudem zu einem Treff für Jung, Alt und Menschen verschiedener Nationen werden, die sich nicht von ihrem Alltagsgerät trennen wollen oder denen das nötige Geld für eine Neuanschaffung fehlt.

Das nächste Repair-Café findet am Montag, 10. Oktober 2022 statt. Für den Besuch sollte man etwas Geduld mitbringen, die Reparaturen gehen nach der Reihenfolge.

Das Jugendkulturzentrum nimmt keine Elektro-Geräte zur Entsorgung an und bittet darum, dass diese auch nicht einfach vor der Tür abgestellt werden.

Weitere Informationen über das JUKZ unter 02621 914601 oder per Mail an jukz@lahnstein.de.

Das Repair-Café findet regelmäßig am zweiten Montag im Monat, jeweils von 17.00 bis 20.00 Uhr in den Räumen des JUKZ in der Wilhelmstraße 59 statt.

Weitere Termine in diesem Jahr: 14. November, 12. Dezember 2022.