Österliches und Rekordverdächtiges bei ChocolART in Neuwied

Klassisches, Ausgefallenes und Österliches aus Schokolade finden Besucherinnen und Besucher der chocolART von Freitag, 17. März, bis Sonntag, 19. März, auf Neuwieds Luisenplatz. Dann gastiert Deutschlands größtes Schokoladenfest wieder in der Deichstadt. Auch das Programm wartet mit einem Superlativ auf: Am Samstag, 18. März, entsteht ab 14 Uhr unter der professionellen Leitung von Choco Moments aus Italien die längste Schokoladentafel Neuwieds.

Dabei hat der italienischen Chocolatier Hilfe: Abordnungen der amtierenden Kinderprinzenpaare aus dem Stadtgebiet verzieren mit ihm das süße Rekordwerk. Bisher gab es dieses Highlight der chocolART nur in Tübingen, der Geburtsstadt des Schokofestes, zu sehen. Für Besucherinnen und Besucher besteht die Möglichkeit, sich einen Teil dieses schokoladigen Meisterstücks zu gönnen. Gegen eine Spende zugunsten der Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien ist ein Stück der meterlangen Schokoladentafel erhältlich.

Die Dekoration rund um das Marktgeschehen bringt Neuwieder und Gäste schon ein wenig in Oster-Stimmung. Am Sonntag, 19. März, machen sich passend dazu ganztägig zwei Osterhasen auf den Weg über den Luisenplatz. Wer den beiden plüschigen Freunden begegnet, hat die Chance auf eine kleine Aufmerksamkeit aus ihren Händen.

Willy Wonka und die Besucher seiner Schokoladenfabrik stimmen schon jetzt Passanten in der Innenstadt auf den Markt ein. Angelehnt an Tim Burtons Verfilmung von „Charlie und die Schokoladenfabrik“ präsentiert Neuwieds Stadtmarketing eine Installation aus schokoladigen Kleidern vor der Tourist-Information der Deichstadt.

Zum Bild: Die meterlange Schokotafel von Choco Moments gab es bisher nur auf der chocolART in Tübingen zu erleben.

Foto: Alexander Gonschior