Neue Partnerschaft für mehr Mobilität: Der TTC Zugbrücke Grenzau begrüßt mit dem Reisedienst Kröber „Der Moselaner“ einen neuen Sponsor und Unterstützung in den Reihen des Traditionsvereins. Von dieser neuen Partnerschaft werden auch die Fans und Zuschauer der Westerwälder profitieren.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem Moselaner einen neuen starken Partner hinzugewonnen haben“, sagt der TTC-Vorsitzende Olaf Gstettner. „Das Unternehmen um Firmenchef Timo Kröber hat wie wir eine lange Tradition in der Region. Ich freue mich, dass wir nun gemeinsame Wege gehen.“

Die sehen unter anderem vor, dass dass der Reisedienst in Zusammenarbeit mit dem TTC Fanbusse zu ausgewählten Auswärtsspielen anbieten wird. „Damit können wir das Angebot für unsere treuen Zuschauer und Unterstützer noch einmal erweitern“, freut sich Olaf Gstettner. „Zu welchen Spielen wir einen Fanbus anbieten werden, das machen wir unter anderem vom Spielplan und vom Interesse unserer Fans abhängig. Für die Mannschaft wird es in jedem Fall auch ein großer Gewinn sein, wenn sie auswärts von noch mehr TTC-Anhängern unterstützt werden.“

„Auch für uns ist es eine große Freude, nun mit dem TTC Zugbrücke Grenzau zusammenzuarbeiten“, sagt Timo Kröber vom Moselaner. „Der TTC ist in ganz Deutschland ein fester Begriff in der Tischtennis-Szene – und auch darüber hinaus. Wir werden großen Spaß daran haben, uns gemeinsam mit den Fans auf den Weg zu ausgewählten Auswärtsspielen zu machen. Wir sind schon seit vielen Jahren ein treuer Partner von unterschiedlichen Sportmannschaften in der Region. Wir kennen die Wünsche und Bedarfe – und freuen uns nun auf ein neues Kapitel auch für uns als Reisedienst.“