Reifen zerstochen – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Seit März diesen Jahres kam es im Bereich der Weißgerberstraße und der Paul-Egell-Straße in Speyer vermehrt zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Dabei wurden von Unbekannten in mindestens acht Fällen Autoreifen zerstochen. Die Taten ereigneten sich offenbar in der Nachtzeit, die Gesamtschadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen.