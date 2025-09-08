Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, 11.09.2025, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Geschichte „Der Regenbogenfisch kehrt zurück“ von Marcus Pfister.

Im Meer kündigt sich ein gefährlicher Sturm an. Aber der Regenbogenfisch ist viel zu beschäftigt, um sich mit den anderen Fischen in einer Felsspalte in Sicherheit zu bringen.

Plötzlich wird er von der Strömung erfasst und mitgerissen. Als er wieder zu sich kommt, ist er weit weg von seinem Glitzerschwarm. Alleine findet er den Weg nach Hause bestimmt nicht mehr.

Aber zum Glück sind da ja auch noch viele gute Freunde. Als Hörbuch erhältlich.

Vorgelesen wird ab 16:00 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.

Die Teilnahme ist kostenlos. Damit wir genug Platz und Materialien für alle Kinder vorbereiten können, bitten wir um eine Voranmeldung unter der Tel. 0261 /129 2624 oder stb@stadt.koblenz.de

Die nächsten Vorlesestunden finden am 18.09. und 25.09 statt.