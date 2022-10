Kinderprogramm im Dezember

Lahnstein. Noch keine (kulturellen) Pläne für den November?! Dann hat die Stadthalle Lahnstein vielleicht genau das richtige Angebot:

Am 12. November kommt mit ReCartney – Celebrate Paul McCartney’s 80th Birthday eine energetische Rock-Show in modernem Soundgewand. In dieser einzigartigen Show verneigen sich die vier jungen Musiker vor dem musikalischen Schaffen der lebenden Legende Sir Paul McCartney: Legendäre Songs aus den letzten sechs Jahrzehnten werden von ReCartney auf höchstem Niveau präsentiert. In einer rasanten Show verspricht ein dramaturgisch abgestimmtes Repertoire Abwechslung und Höhepunkte. Bekannte Songs von John Lennon und George Harrison runden das ReCartney-Repertoire als Hommage an die beiden ab.

Am 19. November wird in einer großen Jubiläumsshow 20 Jahre Musical Magics gefeiert. Das außergewöhnliches Live-Show-Konzept überzeugt nicht allein mit hervorragenden Gesangssolisten und Tänzern, sondern auch mit einer großen Live-Band. Neben den Künstlern tragen auch unzählige authentische Kostüme, eine ausgefeilte Ton- und Lichttechnik sowie aufwendige Leinwandprojektionen dazu bei, die verschiedensten Musical-Schauplätze authentisch zum Leben zu erwecken. Auf dem Programm stehen unter anderem die Klassiker aus „Elisabeth“, „Cats“, „König der Löwen“ oder „Les Misérables“, spannende Szenen aus „Jekyll & Hyde“ oder „Wicked“ und Hits aus „Mamma Mia“, „Grease“ und „we will rock you“. Neben vielen weiteren Musical-Highlights werden natürlich auch die Dauerbrenner „Phantom der Oper“ und „Tanz der Vampire“ gespielt.

Am 26. November spielen zusammen mit Lulo Reinhardt wieder hochkarätige Gitarristen beim 12. Internationalen Gitarrenfestival: unter der Begleitung des Percussionisten Uli Krämer in wechselnden Besetzungen von Solo bis Quartett.

Auch in diesem Jahr verspricht die Mischung wieder ein einmaliges Konzerterlebnis zu werden: Der kurdische Musiker Cemîl Qoçgîrî lässt die Tenbûr für sich sprechen und schlägt mit seiner eigenwilligen, virtuosen Spieltechnik eine musikalische Brücke zwischen Tradition und Moderne.

Alexey Krupskys Spiel ist stark beeinflusst von modernem Jazz und Jazz-Fusion, von der Indischen und der Lateinamerikanischen Musik, von Gipsy Jazz und Flamenco.

Daniel Stelter ist mit seinem unnachahmlichen, unaufgeregten und doch einprägsamen Stil einer der gefragtesten Gitarristen Deutschlands. Außerdem ist er Komponist, Arrangeur und Produzent für Hörspiel-, Film- und Fernsehproduktionen und seit 2016 Dozent für Gitarre an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt.

Im Dezember können sich besonders die Kids auf ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk freuen, denn am 11. Dezember machen Deutschlands beliebte Erdmännchen „Jan & Henry“ mit ihrer großen Bühnenshow auch Station in Lahnstein: Ständig auf der Suche nach neuen Geräuschen landen die beiden Superdetektive im Mietshaus Nummer 5 in der Schumannstraße. Dort treffen Sie das Mädchen Lilli und die anderen Mieter. Der neue Hauswart macht den Bewohnern das Leben schwer. Doch über dem Haus liegt ein spannendes Geheimnis, das es zu lösen gilt.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Veranstaltungen und dem jeweiligen Kartenvorverkauf gibt es unter www.stadthalle-lahnstein.de.

Bild 2: 19.11.2022, 20:00 Uhr: 20 Jahre Musical Magics – die große Jubiläumsshow. (Foto: Why not events)