Einwohnersprechstunde mit Lahnsteins Oberbürgermeister fand in Friedrichssegen statt

Lahnstein. Bei seiner zweiten Einwohnersprechstunde im Jahr 2023 hatte Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert Heimspiel – sie fand am 04. Mai 2023 im Stadtteil Friedrichssegen statt. Am dortigen Spielplatz stand Siefert wieder mit seiner Ape, um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu besprechen.

Vorherrschendes Thema besonders bei den Friedrichssegenern waren die andauernden Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Erzbachstraße. Trotz dem dort installierten „Smiley-Blitzer“, der den Autofahrern ihre Geschwindigkeit anzeigt und die Verkehrsdaten aufzeichnet, rasen hier Auto- und Busfahrer durch die Tempo-30-Zone, teilweise unter Mitnutzung des Bürgersteigs. Innerhalb der Stadtverwaltung wird nun geprüft, ob die baulichen Gegebenheiten angepasst werden.

Auch aus anderen Stadtteilen wurde das Thema Verkehr in Lahnstein angesprochen: die ebenfalls zu schnell fahrenden Autos im Ahler Weg, die Radwege entlang der Flüsse und die nicht barrierefreie Zuwegung zum zweiten Gleis des Oberlahnsteiner Bahnhofs wurden angesprochen. Nicht alles liegt in Zuständigkeit der Stadtverwaltung selbst, Oberbürgermeister Siefert wird diese Anliegen dann an die entsprechenden Stellen weitergeben, um Lösungen zu erzielen.

Besonders erfreulich waren Besuche von Bürgerinnen und Bürgern, die sich nach den letzten Einwohnersprechstunden für die Erledigung ihres Anliegens bedanken wollten. „Das sind die besonders schönen Momente als OB“, sagte Siefert augenzwinkernd. „Die Einwohnersprechstunde ist wichtig, um das Vertrauen und die Zufriedenheit der Lahnsteinerinnen und Lahnsteiner zu stärken“, so Siefert weiter. „Mir – und auch allen in der Verwaltung – liegt sehr daran, den Austausch zu fördern und Anliegen zu besprechen.“

In den Sommermonaten wird es daher auch eine Abendveranstaltung von „Lennart Live“ geben, um Berufstätigen das Gespräch mit dem OB leichter zu ermöglichen.

Bildunterzeilen: Bild 1: „Lennart Live“ fand am 04. Mai im Stadtteil Friedrichssegen statt.