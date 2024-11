Bad Hönningen (ots) – Am Donnerstagabend meldete sich eine männliche Person bei der Polizeiinspektion Linz und gab an soeben auf dem Weg zu einem Bekannten zu sein und diesen umbringen zu wollen. Noch bevor ein weiteres Gespräch mit ihm geführt werden konnte beendete die Person das Telefonat. Vorrausgegangen war am Nachmittag ein Streit mit dem Bekannten wobei diesem durch den Anrufer bereits ein Fahrzeugreifen seines PKWs eingestochen und die beiden amtl. Kennzeichen entwendet wurden.

Der Anrufer versuchte sich gewaltsam durch Einschlagen einer Scheibe der Haustür Zugang zum Wohnhaus des Bekannten zu verschaffen, hierbei verletzte er sich selbst an der Hand. Anschließend flüchtete er zu Fuß vom Tatort. Bei dem Täter handelte es sich um einen 20-Jährigen aus Leutesdorf, welcher in unmittelbarer Nähe durch die eintreffenden Streifenwagenbesatzungen angetroffen und kontrolliert werden konnte.

Der Mann gab an unter einer paranoiden Persönlichkeitsstörung zu leiden und wurde anschließend aufgrund Eigen- und Fremdgefährdung in eine psychiatrische Klinik verbracht. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet.